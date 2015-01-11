Синоптики рассказали, когда на Урал придет прохлада

Жара на Урале спадет ближе к выходным – в воскресенье, 19 июля, днем прогнозируется уже плюс 20-25 градусов.

Ранее Гидрометцентр РФ сообщал, что всю неделю в Челябинской области будет держаться аномально жаркая погода с температурой плюс 33-39 градусов.

«На прошедшей неделе максимальная температура воздуха повышалась до 34-36, на этой неделе жара достигнет 36-38 градусов при преобладании сухой погоды. Пожарная опасность в лесах по условиям погоды удержится на Урале на уровне высоких классов – четвертого и пятого», – сообщается на сайте Уральского ЦГМС.

По предварительным прогнозам, прохладнее станет лишь в воскресенье, 19 июля: температура опустится до нормы (днем 20-25), пройдут грозовые дожди.

Челябинские синоптики сообщают, что днем во вторник, 14 июля, в регионе будет плюс 34-39, в горах и низинах – на пять градусов ниже, местами порывы ветра до 13 метров в секунду, кратковременные дожди, возможны грозы. В среду и четверг днем прогнозируется плюс 33-38, без осадков.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-rasskazali-kogda-na-Ural-pridet-prohlada_128169.html