Южноуральцам расскажут, как снимать фильмы

Николай Тележников – режиссер-документалист, оператор, заведующий кафедрой режиссуры кино и ТВ Челябинского института культуры, председатель челябинского областного представительства Союза кинематографистов России. Он окончил Российский государственный институт сценических искусств, руководил телеканалом в Озерске, работал в Уралтелефильме в Екатеринбурге и был преподавателем школы ВВС;
Алена Тремазова – режиссер, драматург (ученица Николая Коляды), руководитель мастерской KinoLook. Окончила ВГИК, преподавала в Российском государственном профессионально-педагогическомом университете режиссуру и драматургию. Выпустила 7 наборов мастерской KinoLook, где любой человек без опыта может научиться снимать кино. Лауреат международных и всероссийских фестивалей. Этим летом набирает курс на кафедре режиссуры кино и ТВ Челябинского института культуры.
Ведет встречу – куратор фестиваля короткометражных фильмов «ЧелоВечное кино», руководитель челябинского киносообщества #Челкиноарт, режиссер, продюсер Мария Онипкина.Хотите научиться снимать кино? Подписывайтесь на группу библиотеки «ВКонтакте», чтобы не пропустить начало мероприятия (15 июля, в 16.00).
Источник: ЧОУНБ