Южноуральцам напоминают о возможности запрета на проведение сделок с недвижимостью без личного участия

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области напоминает о возможности запрета сделок с недвижимым имуществом без личного участия владельца, являющимся действенным способом обезопасить собственное имущество.



Управление Росреестра по Челябинской области подвело итоги состоявшейся на прошлой неделе «горячей линии» о внесении в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о невозможности регистрации прав без личного участия собственника. Внесение в ЕГРН записи о таком запрете, по словам специалистов, является самым простым и надежным способом предотвратить мошенничество с недвижимостью.Напоминаем, что право собственника наложить запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью без его личного участия установлено Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». Пик популярности этой услуги пришелся на 2019 год – за этот период Управлением было принято 12 937 заявлений (за 2018 год – почти в 6 раз меньше). В 2020 году количество желающих подать заявление о запрете вновь уменьшилось – за первое полугодие 2020 года в Управление поступило 2 632 заявления на обозначенную услугу.Отметим, что отметка о невозможности совершения сделок с недвижимостью будет удалена из реестра недвижимости по заявлению собственника или его законного представителя, по решению государственного регистратора прав одновременно с осуществляемой при личном участии собственника государственной регистрацией перехода или прекращения права собственности указанного владельца, а также по решению суда.Краткий обзор вопросов и ответов, поступивших на «горячую линию» Управления – в приложении.