В Магнитогорске продолжается интернет-голосование по выбору места для стелы «Город трудовой доблести»

Источник: Пресс-служба администрации МагнитогорскаВ течение двух дней у жителей Магнитогорска еще есть возможность принять участие в рейтинговом голосовании, в результате которого отберут наиболее подходящее место для размещения стелы «Город трудовой доблести». Выразить свое мнение горожане смогут до 14 июля включительно. Итоги подведут 15 июля 2020 года, сообщает пресс-служба мэрии.Принять участие в рейтинговом голосовании могут граждане старше 14 лет. Сделать это можно на сайте администрации города или на странице интернет-голосования. Все действие займет минимум времени:1) нужно на главной странице сайта администрации города нажать на кнопку «Принять участие» на синем баннере (справа или в конце страницы) или пройти по прямой ссылке на страницу интернет-голосования;2) в открывшейся вкладке нажать на кнопку «Голосовать»;3) выбрать понравившийся вариант и нажать на кнопку «Проголосовать», при этом максимальное количество вариантов, за которые можно отдать голос – три;4) ввести ФИО и номер телефона (поля обязательного заполнения) и нажать на кнопку «Завершить».Магнитогорцам предстоит сделать выбор между самыми популярными вариантами из предложенных мест установки стелы:1) сквер Славы Магнитки;2) сквер Трех поколений;3) площадь Торжеств;4) северо-западная часть парка у Вечного огня.По словам председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов, путем рейтингового голосования определят место, на котором может быть установлена стела. Затем уже по конкретному месту будет объявлен архитектурный конкурс, победитель которого представит проект стелы для реализации. Также для единства и целостности восприятия будут внесены изменения в пространственный комплекс той территории, которую выберут горожане.