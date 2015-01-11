В Озерске продолжается благоустройство прогулочной зоны

Благоустройство пешеходной дорожки, ведущей от бульвара Луначарского до улицы Октябрьской, в разгаре. Работы на этой территории ведутся в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Протяженность дорожки составляет более 400 метров, она является одной из основных пешеходных артерий, а также служит местом для прогулок мам с колясками. По этой дорожке многие озерчане, живущие на ДОКе, идут в поликлинику.

На нынешнем этапе благоустройства по будущей прогулочной зоне распределен щебень, дорожка расширена до 6,5 метров, сформированы площадки для скамеек. Рабочие занимаются установкой бордюрного камня, несмотря на чрезвычайно жаркую погоду.

- Работа идет по плану, - рассказывает представитель подрядной организации Дмитрий Тегачев. - Завтра заканчиваем установку поребрика и начинаем подготовку к асфальтированию. В конце этой недели привезем асфальт. Если не будет проливных дождей, асфальтирование дорожки пройдет быстро. Затем займемся облагораживанием территории: поставим скамейки, урны. Думаю, уложимся в срок до 31 июля.

На следующей неделе к работе приступит другой подрядчик, который занимается освещением: на территории прогулочной зоны будут установлены световые опоры со светодиодными фонарями.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/43645/