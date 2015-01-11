Челябинская область прошла в финал чемпионата «GlobalManagementChallenge»

Команда «Территории Бизнеса», представляющая Челябинскую область, вошла в число финалистов международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом «GlobalManagementChallenge».GlobalManagementChallenge – крупнейшее в мире первенство по стратегическому менеджменту. Чемпионат позволяет применить теоретические знания на практике и отработать основные управленческие и личностные навыки, объединяя ведущий мировой опыт в бизнес-образовании. В России подобные соревнования проводятся с 2006 года. В этот раз для участия в специальном этапе чемпионата было подано 440 заявок из 66 регионов России. Всех участников объединили в группы, и с первым заданием уже пытались справиться 97 команд. До финала дошли 17 из них, 7 из которых состоят из представителей и руководителей центров «Мой бизнес».«Это не первое участие «Территории Бизнеса» в данном чемпионате, мы пробовали свои силы в 2018 году. Сейчас у нас практически тот же состав команды. Думаю, что это дает нам преимущество, кроме того, у каждого из нас большой управленческий опыт.Все свои знания мы активно применяем в ходе соревнования»,– прокомментировала Людмила Матвеева, финансовый директор «Территории Бизнеса», капитан команды Челябинской области.В GlobalManagementChallenge команды участников получают в управление виртуальные компании с одинаковыми стартовыми показателями, разрабатывают стратегию и комплекс управленческих решений по ее реализации в прямой конкуренции друг с другом в моделируемой экономике и рынках. Задача участников: каждую неделю принимать 75 стратегических решений в сфере маркетинга, производства, кадров, финансов, логистики, обеспечивая наивысшую инвестиционную привлекательность своей виртуальной компании, соперничая в этом с другими командами. Победитель всероссийского этапа будет представлять Россию на международном финале, где его соперниками станут сильнейшие команды 30 стран.Результаты всероссийского финала станут известны на торжественной церемонии, которая пройдет в Москве. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией точная дата проведения мероприятия пока неизвестна.Работа «Территории Бизнеса» проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».