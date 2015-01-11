Работы южноуральских школьников представлены на выставке «Портрет страны сердцами детей» в Совете Федерации

Подведены итоги IV Всероссийской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края». Участниками проекта стали свыше 200 тысяч школьников из 24 субъектов Российской Федерации. Лучшие работы победителей, в том числе из Челябинской области, представлены на выставке «Портрет страны сердцами детей», которая проходит сейчас в Совете Федерации. В экспозиции собраны самые яркие фрагменты очерков и эссе победителей и финалистов детской творческой школы-конкурса в четырех номинациях: «Портрет твоего края», «Скажи спасибо!», «Природа, мир, тайник вселенной» и «Одна победа, как одна любовь, единое народное усилье» (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне).Работы южноуральских ребят (а это 23 школьника из Челябинска, Миасса, Снежинска, Кыштыма, Верхнеуральского района, сел Париж и Карагайка) особо отмечены членами жюри за духовную зрелость личности и красоту мысли, за зоркость и умение видеть детали в окружающем мире:«Кыштым наш – не город… это сердце мое. Вот знаешь, каждый раз смотрю в небо. Оно у нас такое… Ни у кого такого нет. Сам погляди: голубое, пестрые макушки деревьев его ласкают. Будто по полотну драгоценными камнями расшито. Облака будто нежное кружево» (Рогозина Юлия, г. Кыштым, 15 лет);«Каждый раз вспоминаю, как мы сидим с бабулей и пьем чай. А на столе ароматные свежие лепешки. И я, испачкавшись в моем любимом малиновом варенье, смеюсь. Здесь, в Малиновке… у всего есть душа. Даже у бабушкиной кофты, которая старше меня в два раза. Каждый раз, надевая ее, окунаешься в какой-то мир любви и тепла» (Шульц Ольга, Челябинск, 17 лет).Как отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
, «проект замечательный, красивый, детский, яркий, полезный, очень нужный. Давайте его и дальше поддерживать».«Работы, представленные на выставке, показывают чистый, искренний, заинтересованный взгляд молодого поколения на те события и процессы, которые происходили и происходят в стране, - обратилась к участникам церемонии открытия выставки председатель Комитета по социальной политике СФ РФ мероприятия Инна Святенко
. - Особенно важно, чтобы дети знали и понимали историю нашей страны, историю Великой Отечественной войны. Важно не допустить искажения, переписывания истории для будущих поколений».Член Комитета по социальной политике СФ РФ и куратор выставки Маргарита Павлова
поблагодарила вдохновителей и организаторов конкурса, известных ученых, супругов Владимира и Ольгу Фомичевых
, за воспитательную работу, проводимую с детьми: «Это не столько конкурс, сколько образовательный проект, ведь нельзя соревноваться в любви к своей родине, а вот научиться ее искренне и горячо любить, уважать национальные традиции, ценить природу, беречь близких и не забывать историю государства – этому можно и нужно учить подрастающее поколение».Выставка в Совете Федерации продлится до 24 июля, затем работы будут выставлены в ряде субъектов РФ. Победители конкурса будут награждены благодарственными письмами членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Источник: Пресс-служба сенатора Маргариты Павловой