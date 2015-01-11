Хоккейный Кубок губернатора Челябинской области стартует 23 августа

Кубок Губернатора Челябинской области в текущем году будет проходить с 23 по 27 августа на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова.

Пресс-служба ХК «Трактор» уточняет, что в предварительном составе значились «Трактор», «Автомобилист» (Екатеринбург), «Сибирь» (Новосибирск) и «Нефтехимик» (Нижнекамск). Пятым коллективом, подтвердившим свое участие, стал ярославский «Локомотив».

Первыми на льду встретятся «Локомотив» и «Автомобилист», «Трактор» и «Сибирь».

Напомним, новый сезон КХЛ, по предварительной информации, должен стартовать 2 сентября. Игроки «Трактора» вышли из отпуска 15 июля. Сообщается, что легионеры клуба прибудут в Челябинск 17 июля и присоединятся к команде после прохождения всех необходимых медицинских процедур. Отмечается, что все хоккеисты будут изолированы от посторонних контактов. На 2 августа назначена контрольная встреча с магнитогорским «Металлургом».

https://dostup1.ru/society/Hokkeynyy-Kubok-gubernatora-Chelyabinskoy-oblasti-startuet-23-avgusta_128285.html