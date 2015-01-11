Работодатели Южного Урала получат компенсации за трудоустройство выпускников

За временное трудоустройство выпускников работодатели Челябинской области смогут получать компенсацию в течение трех месяцев – соответствующее поручение дал губернатор Алексей Текслер.

Финансирование будет осуществляться по региональной госпрограмме «Содействие занятости населения Челябинской области». Направлять на стажировку молодежь будут Центры занятости населения.

Получить компенсацию затрат на оплату труда выпускника и наставника могут только российские предприятия, работающие на территории Челябинской области.

Размер субсидии рассчитывается пропорционально отработанному времени, ее максимум составляет 18 тыс. 162 рубля в месяц на каждого выпускника и наставника.

https://dostup1.ru/economics/Rabotodateli-Yuzhnogo-Urala-poluchat-kompensatsii-za-trudoustroystvo-vypusknikov_128286.html