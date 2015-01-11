«Бессмертный полк» не состоится 26 июля

Шествие «Бессмертный полк», запланированное на 26 июля, перенесено на неопределенный период, сообщили организаторы.

«В целом руководители региональных отделений движения отметили, что проведение шествия возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу Бессмертного полка, так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями», — сказали в пресс-службе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

Организаторы мероприятия добавили, что заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

По последним данным, в России коронавирусом заразились более 752 тыс. человек, суточный прирост составил 6,4 тыс.

Народный артист СССР и сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» Василий Лановой предложил отложить шествие до 9 мая следующего года.

«Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?» — сказал он.

Напомним, в этом году в условиях пандемии «Бессмертный полк» прошел 9 мая онлайн. После этого было решено организовать традиционное шествие 26 июля — в день Военно-Морского флота.

15 июля газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что из-за неоднозначной эпидемиологической обстановки в регионах мероприятие может быть перенесено на 2 сентября.

https://news.mail.ru/politics/42601077/?frommail=1