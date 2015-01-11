2020-07-17YEKT10:00:00 | Губерния Сорок южноуральских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ Источник: Фото из открытых источников









Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) от 3 июля. 17 июля – официальный день ознакомления с результатами. Участники могут узнать результаты в своей общеобразовательной организации и на официальном информационном портале ЕГЭ, сообщает минобрнауки.«По результатам первого дня экзаменов 40 выпускников Челябинской области набрали 100 балов. По литературе в этом году отличные результаты показали 18 участников, на два человека больше, по сравнению с прошлым годом. По информатике и ИКТ – 20 «стобалльников», по сравнению с 2019 годом их число уменьшилось на 8 человек. По географии, как и в прошлом году, два участника написали ЕГЭ на 100 баллов. Хотелось бы отметить, что экзамен по географии сдавал 121 участник. В этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в стране выпускникам в последние месяцы перед экзаменами приходилось готовиться самостоятельно, но результат очень хороший. По литературе участники, которые набрали на ЕГЭ более 80 баллов и выше, составили 16% от общего числа, хорошо сдали этот экзамен (от 61 балла до 80 баллов) – 46%. По информатике «высокобалльников» (более 80 баллов и выше) – 21,6%, а участников, набравших свыше 60 и до 80 баллов – 38%. ЕГЭ по географии на 81 балл и выше сдали 15,7% участников, а тех, кто набрал более 60 баллов, – 40%. Поздравляю все выпускников с успешной сдачей экзаменов. Вы большие молодцы!» – прокомментировала начальник общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.Выпускник троицкой школы №15 Вадим Исхаков сдал ЕГЭ по информатике на 100 баллов. Вадим еще не определился со специальностью, но точно уверен, что хочет связать свою жизнь с информатикой. Он рассказал, что привело его к высокому результату на ЕГЭ: «Я начал готовиться к экзаменам еще в 10 классе. Все это время я усиленно занимался: постоянно решал пробники, чтобы выработать чувство времени, сымитировать ситуацию на экзамене. Помимо этого, мы с друзьями собирались, решали разные задания, объясняли их друг другу, что помогало дополнительно закрепить материал». В случае несогласия с выставленными баллами по географии, литературе и информатике участники смогут подать апелляцию 20 и 21 июля. Прием апелляций осуществляется в образовательной организации, в которой участник был допущен к государственной итоговой аттестации или был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ.Напомним, что в период единого государственного экзамена в Челябинской области действует горячая линия. По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону +7 (351) 263- 25-17.С расписанием ЕГЭ 2020 года можно ознакомиться







Источник: Фото из открытых источниковГосударственная экзаменационная комиссия утвердила результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) от 3 июля. 17 июля – официальный день ознакомления с результатами. Участники могут узнать результаты в своей общеобразовательной организации и на официальном информационном портале ЕГЭ, сообщает минобрнауки.«По результатам первого дня экзаменов 40 выпускников Челябинской области набрали 100 балов. По литературе в этом году отличные результаты показали 18 участников, на два человека больше, по сравнению с прошлым годом. По информатике и ИКТ – 20 «стобалльников», по сравнению с 2019 годом их число уменьшилось на 8 человек. По географии, как и в прошлом году, два участника написали ЕГЭ на 100 баллов. Хотелось бы отметить, что экзамен по географии сдавал 121 участник. В этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в стране выпускникам в последние месяцы перед экзаменами приходилось готовиться самостоятельно, но результат очень хороший. По литературе участники, которые набрали на ЕГЭ более 80 баллов и выше, составили 16% от общего числа, хорошо сдали этот экзамен (от 61 балла до 80 баллов) – 46%. По информатике «высокобалльников» (более 80 баллов и выше) – 21,6%, а участников, набравших свыше 60 и до 80 баллов – 38%. ЕГЭ по географии на 81 балл и выше сдали 15,7% участников, а тех, кто набрал более 60 баллов, – 40%. Поздравляю все выпускников с успешной сдачей экзаменов. Вы большие молодцы!» – прокомментировала начальник общего образования Министерства образования и науки Челябинской области.Выпускник троицкой школы №15сдал ЕГЭ по информатике на 100 баллов. Вадим еще не определился со специальностью, но точно уверен, что хочет связать свою жизнь с информатикой. Он рассказал, что привело его к высокому результату на ЕГЭ: «Я начал готовиться к экзаменам еще в 10 классе. Все это время я усиленно занимался: постоянно решал пробники, чтобы выработать чувство времени, сымитировать ситуацию на экзамене. Помимо этого, мы с друзьями собирались, решали разные задания, объясняли их друг другу, что помогало дополнительно закрепить материал». В случае несогласия с выставленными баллами по географии, литературе и информатике участники смогут подать апелляцию 20 и 21 июля. Прием апелляций осуществляется в образовательной организации, в которой участник был допущен к государственной итоговой аттестации или был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ.Напомним, что в период единого государственного экзамена в Челябинской области действует горячая линия. По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону +7 (351) 263- 25-17.С расписанием ЕГЭ 2020 года можно ознакомиться на официальном информационном портале единого государственного экзамена Источник: Пресс-служба минобрнауки Челябинской области AzAzA 2020-07-17YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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