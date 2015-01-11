Предприниматели Челябинской области узнали, как выйти на китайский пищевой рынок

На вебинаре для предпринимателей Челябинской области «Экспорт пищевой продукции в Китай по каналам электронной коммерции» эксперты Торгового представительства России в Китае, Торгово-промышленной палаты РФ в Восточной Азии и Российского экспортного центра рассказали об экспортных трендах в условиях пандемии, типичных ошибках экспортеров, востребованной в Китае сельхозпродукции, новых формах продвижения российских товаров за рубеж, а также о мерах поддержки экспорта.В Челябинской области реализуется нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Его цель – увеличить объем экспорта услуг и конкурентоспособной продукции. Китай для этого – одно из наиболее перспективных направлений. «В январе–мае объем экспорта из Челябинской области составил 1,6 миллиарда долларов США. При этом экспорт в Китай увеличился на 89% – почти в два раза. Экспорт овощей вырос в 4,5 раза, продуктов животного происхождения – на 80%, крахмала и продуктов на основе муки – в 2 раза. Призываю всех выходить на электронные площадки, чтобы экспортировать в Китай», – отметил заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.Об особенностях экспорта пищевой продукции в Китай рассказал специалист торгового представительства России в этой стране Константин Сидоренко. Он отметил, что на сегодняшний день 50% российского экспорта приходится на Азию и торговля в этой части мира развивается стремительно. Спикер призвал предпринимателей обратить внимание на наличие сертификатов качества и отсутствие ГМО в продуктах, так как правила в отношении этого ужесточились.Региональный Представитель ТПП РФ в Восточной Азии Павел Кудрявцев подробнее остановился на вопросах сотрудничества с Китаем в период пандемии и после нее. Чтобы найти партнеров в Азии необходимо:1) зарегистрировать свою торговую марку, в том числе, чтобы защитить бизнес от злоумышленников;2) посещать отраслевые бизнес-выставки;3) отправить запрос в торговое представительство.Продвижение товаров в Китае – это долгий и кропотливый процесс. Эксперт советует исследовать рынок и понять, какая продукция будет интересна жителям поднебесной, а также с особой внимательностью изучить требования к экспорту. Павел Кудрявцев даже посоветовал нанять «карманного китаиста» – человека, который хорошо знает язык и разбирается в сфере торговли этой страны.О мерах поддержки системы Российского экспортного центра рассказал директор по развитию каналов электронной торговли Алексей Мурзенок. РЭЦ совместно с центрами поддержки экспорта в регионах (ЦПЭ) помогает частично компенсировать затраты, связанные с организацией электронной экспортной торговли и размещает товары на интернет-площадках. Для получения финансирования до 1 млн рублей необходимо: пройти процедуру оценки платежеспособности от специалистов РЭЦ, получить оценку сервисных партнеров, согласие на оплату и на поддержку в ЦПЭ, разместить товар и начать продавать. Все это в среднем занимает до 60 дней.Подробную информацию о мерах поддержки можно получить в Центре поддержки экспорта Челябинской области.В ходе мероприятия спикеры также отвечали на вопросы предпринимателей о том, какой товар лучше продвигать и как ускорить процесс выхода на рынок Китая.