В Озерске вручили ключи от новых квартир

Напомним, проект предусматривает снос восьми двухэтажных деревянных домов в границах жилого квартала – улиц Горная, Монтажников, Октябрьская, Цветочная, и строительство на этом месте многоквартирных жилых домов. При этом собственники сносимого жилья улучшают свои условия – по договору с застройщиком им будут предоставлены равнозначные по площади квартиры в уже построенных домах (МКД «Маяковский», МКД «Театральный» и МКД «Шоколад»). Земельный участок под строительство составляет 1,9 га, все расходы по реализации проекта берет на себя инвестор — строительная компания «Лидер».
Одна из обладательниц новой «шоколадной» квартиры поделилась своей радостью:
- Это так приятно, переполняют только хорошие эмоции. Мы мечтали об этой квартире. Жили до этого в старой «деревяшке». Сегодня в три часа дня уже будем переезжать!
В церемонии принял участие глава округа Евгений Щербаков:
- Сегодня настоящий праздник. От всей души поздравляю новоселов! Мы первые в области взаимодействуем с инвестором, который за свой счет сносит ветхие дома и строит современные, переселяя жильцов в комфортные квартиры. Здесь будет целый микрорайон с благоустроенной территорией. Мы благодарны застройщику, который уже прекрасно проявил себя в городе, построив несколько домов.
Представитель компании-застройщика Кирилл Жадан:
- При поддержке администрации округа компания-застройщик «Лидер» летом прошлого года начала строительство первого дома в жилом комплексе «Шоколад». В современный комфортабельный дом мы заселяем первых «переселенцев» из деревянного ветхого дома. Люди очень долго ждали этого момента. Наша компания, не теряя времени, строила объекты, подбирала жильцам квартиры. Следующий этап — строительство новых «шоколадных» домов. Мы последовательны в своих действиях: расселение, снос ветхого жилья, строительство следующих объектов. За прошедший период нами была проделана огромная подготовительная работа по оформлению и согласованию различного рода документации. Убедились, что в успешном результате заинтересованы все стороны: и мы, и собственники жилья, и власти округа.
В новом доме просторные подъезды, комфортабельный лифт. Квартиры разные по площади и планировке, из некоторых открывается привлекательный вид с больших балконов. Часть квартир предлагалась с готовой отделкой. Озерчане, которые приобрели квартиру без отделки, смогут сделать ремонт по своему вкусу.
Татьяна, купившая квартиру в «шоколадном доме», очень довольна новым жильем и предвкушает новоселье:
- Я счастлива! Жила в старой квартире на Набережной. Хочу сказать: мечты сбываются. Как-то открыла газету «Озерский вестник», увидела объявление о застройке дома. И все сложилось очень удачно: я купила квартиру в том месте, где хочу жить.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа