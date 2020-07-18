В Озерске вручили ключи от новых квартир

В августе средняя температура воздуха на Урале обещает снизиться, периодически давая отдохнуть от сильной жары. Однако синоптики говорят о том, что месяц все равно не назовёшь безоблачным – солнечные деньки будут сменяться сильными ливнями и грозой Подробнее