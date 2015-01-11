Первый беспроцентный займ Фонда развития моногородов получит компания из Трехгорного

Источник: из открытых источниковКомпания по производству вентилируемых фасадных систем «Альтернатива» из моногорода Трехгорного Челябинской области получит первый беспроцентный займ Фонда развития моногородов. Сумма составит 40 млн рублей. Соответствующее соглашение подписано гендиректором МОНОГОРОДА.РФ, зампредседателя ВЭБ.РФ Ириной Макиевой и руководителем ООО «Альтернатива» Максимом Маеровым.Выделенные Фондом средства пойдут на развитие транспортной логистической службы предприятия: будут приобретены грузовые седельные тягачи и полуприцепы. «Наше предприятие - первое в Челябинской области, которое получило займ от Фонда развития моногородов. Это даст нам возможность решить проблему с транспортом при доставке продукции как в России, так и в страны ближнего зарубежья», - отметил.Общая стоимость проекта по развитию транспортной логистической службы предприятия в Трехгорном составит более 50 млн рублей.Справочно: ООО «Альтернатива» - один из ведущих производителей фасадных систем России и стран ближнего зарубежья. Предприятие занимается проектированием и изготовлением навесных вентилируемых фасадов, а также осуществляет комплектацию и доставку продукции до объекта.