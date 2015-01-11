Подведены итоги конкурса на Премию «Андрюша-2020»

Объявлены результаты конкурса на XI Премию «Андрюша-2020» для юных талантов в сфере искусства Челябинской области. Авторитетное московское жюри под председательством народного артиста России Андриса Лиепы отметило высокий уровень таланта и мастерства южноуральских талантов.Конкурс проходил в следующих номинациях: «вокал», «танцы», «живопись», «актерское мастерство». Всего в проекте для юных талантов в сфере искусства приняло участие 1738 детей со всей Челябинской области. Лауреатами премии стали:
Каролина Старцева, 13 лет, Копейск - академический вокал
Анастасия Калошина, 15 лет, Челябинск - академический вокал
Новая Студия актерского мастерства Алексея Тетюева, 14 лет, Челябинск - актерское мастерство
Мария Кулешова, 11 лет, Челябинск - классический танец
Екатерина Иванова, 12 лет, село Агаповка - живопись
Заслуженный коллектив народного творчества Челябинской области ансамбль «Ералаш», 12-15 лет, Челябинск - народный танец
Хореографическая студия «Дети Магнитки», Магнитогорск - эстрадный танец
Ирина Ганькина, 13 лет, Златоуст - народный вокал
Образцовый ансамбль «Ровесницы», 12-13 лет, Челябинск - эстрадный вокал
В Золотой фонд Премии также вошел 71 участник конкурса - солисты, коллективы и художники. Всего, учитывая состав творческих коллективов, победителями стали более 500 детей и 50 преподавателей. Всех их ждет торжественное награждение дипломами и призами на церемонии для юных талантов в Челябинском Государственном академическом театре оперы и балета имени Глинки.Для лауреатов и обладателей специальных призов предусмотрена программа творческих обучающих поездок по России, которая будет проходить в 2020-2021 годах. Для всех подопечных фонда «Андрюша» организаторами конкурса будет проведена серия мероприятий, включающая концерты, творческие встречи, мастер-классы в Челябинске. «Мы очень рады большому пополнению в нашей творческой семье, и надеемся, что скоро сможем реализовать все наши планы и намеренья. Поздравляем победителей и благодарим участников конкурса! Желаем всем здоровья и творческих успехов!» — Сказала руководитель Детского Благотворительного фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.
Источник: пресс-служба Фонда