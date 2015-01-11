Подведены итоги конкурса на Премию «Андрюша-2020»

В Челябинской области зарегистрированы атмосферная и почвенная засуха, которые представляют серьезную опасность для сельскохозяйственных структур. Аграрии и сельхозтоваропроизводители региона несут ощутимые потери и обращаются с призывами о помощи к региональным властям Подробнее