В Озерске открываются загородные лагеря «Орленок», «Звездочка» и «Отважных»

20 июля на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков принято решение о начале оздоровительной кампании в трех озерских загородных лагерях: «Орленок», «Звездочка» и «Отважных».

Будет организовано по два заезда детей на 14 календарных дней каждый. Первый заезд - с 30 июля по 12 августа, второй – с 15 августа по 28 августа. В связи с тем, что лагеря открываются в условиях сохранения рисков распространения COVID-2019, их деятельность будет осуществляться с соблюдением всех мер по обеспечению безопасности отдыха, оздоровления детей.

В загородных лагерях смогут отдохнуть только те школьники, которые проживают в Озерском городском округе, наполняемость отрядов будет не более 50% от проектной мощности.

Родители (законные представители), желающие приобрести для ребенка путевку в один из лагерей, должны помнить о том, что заезд детей в оздоровительный лагерь состоится одномоментно, в один день (позднее нельзя), и на специально подготовленном для этого транспорте. Запрещаются временные выезды детей и взрослых в течение смены и проведения «родительских дней», то есть все заехавшие на оздоровительную смену (и дети, и сотрудники) не могут покидать территорию лагеря в течение всей смены.

Проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и с участием ребят из разных отрядов также исключается.

Предусмотрено ежедневное проведение «утреннего фильтра» среди детей и сотрудников с обязательной термометрией. Корпуса оснащены обеззараживателями воздуха, дозаторами с антисептическим средством для обработки рук. Все сотрудники обеспечены масками и перчатками. Обязательно проведение уборки как помещений, так и территории лагеря с применением дезинфицирующих средств. Расстановка кроватей в спальнях осуществляется с соблюдением социальной дистанции 1,5 м.

Продажа путевок будет производиться: на первую смену (заезд) с 23 июля по 25 июля 2020 г.; на 2 смену (заезд) с 03 по 05 августа 2020 г.

По вопросам приобретения путевок обращаться по адресу: г. Озерск, ул. Иртяшская, 1, МБУ ДО «ДТДиМ», кабинет №145.

График работы:

понедельник - четверг

с 09:00 до 16:00,

пятница с 09:00 до 15:00.

Контактные телефоны:

2-85-04 – Антонова Ирина Николаевна, директор ДТДиМ;

2-95-00 – секретарь, 2-95-45 – бухгалтерия.

Для оформления ребенка в лагерь родителям необходимо предоставить стандартную справку по форме 079-У (о состоянии здоровья ребенка) с данными по прививкам, а также справку об отсутствии контактов с инфекционными больными (выдается не ранее, чем за 3 дня до заезда).



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа