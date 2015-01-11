Аномальной жары в Челябинской области до конца лета больше не будет

Аномальная жара в Челябинской области завершилась и до конца текущего лета больше не предвидится.

Об этом рассказал начальник Челябинского ЦГМС - филиала ФГБУ «Уральское УГМС»– Валерий Кочегоров на совещании по засухе, которое провел 20 июля губернатор Алексей Текслер.

По словам Кочегорова, в минувшие выходные в регионе начал господствовать циклон. Он принес понижение атмосферного давление, небольшое снижение температуры воздуха, ливни, грозы, град.

В субботу метеостанция Нязепетровска зафиксировала выпадение 33% месячной нормы осадков (29 миллиметров), града диаметром 10 миллиметров. В воскресенье наибольшее количество осадков выпало днем в Бродокалмаке (32 миллиметра или 41% месячной нормы), в Златоусте (29 миллиметров или 26% нормы), в Аргаяше (22 миллиметра). В отдельных районах выпал град диаметром до 8 миллиметров.

Циклон задержится в Челябинской области на всю неделю. «Мы будем повсеместно наблюдать локально дожди, грозы, град. С большей долей вероятности осадки достанутся центральным районам области, югу – поменьше», - рассказал Кочегоров и отметил, что пострадавшие посевы эти дожди уже навряд ли спасут.

На этой неделе установится благоприятный для жителей температурный режим – плюс 24-26, лишь местами воздух будет прогреваться до плюс 30-32 градусов.

Валерий Кочегоров, отвечая на вопрос губернатор, рассказал, что экстремально высоких температур воздуха в регионе этим летом уже не ожидается.

«После циклона в область вернется антициклон. Он будет чуть холоднее того, который хозяйничал на прошлой неделе, - отметил Кочегоров. – Сильные дожди прекратятся, но температура к значениям плюс 35-37 градусов уже не вернется. Она ожидается в пределах плюс 30 градусов, максимум 32 градусов», - отметил руководитель Челябинского Гидрометцентра и добавил, что это лишь предварительный прогноз.

https://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/anomalnoy-zhary-v-chelyabinskoy-oblasti-do-konca-leta-bolshe-ne-budet