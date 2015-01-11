Потребителей и предпринимателей Челябинской области приглашают оценить конкуренцию на рынках товаров и услуг региона

о наличии (отсутствии) административных барьеров и оценке уровня конкуренции в тех сферах (отраслях), где они осуществляют свою деятельность;
о доступности финансовых услуг, оказываемых на территории Челябинской области, и удовлетворенностью этими услугами;
2. потребителей:
об удовлетворенности качеством товаров и услуг и уровнем цен на товарных рынках Челябинской области;
о доступности для населения финансовых услуг, оказываемых на территории Челябинской области, удовлетворенности этими услугами, а также об оценке своей финансовой грамотности.
«Развитая конкурентная среда порождает борьбу за место на рынке, за покупателя и финансы. Это стимул для производителей и продавцов работать эффективнее, внедрять новые технологии и учитывать потребительский спрос, что напрямую повышает качество реализуемой продукции, работ и услуг, а значит и уровень жизни населения, – комментирует министр экономического развития Наталья Лугачева. – Приглашаю жителей и предпринимателей Челябинской области пройти опросы».Итоги исследования станут базой для выработки мер, направленных на развитие конкуренции в наиболее проблемных сегментах рынка.