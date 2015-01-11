Потребителей и предпринимателей Челябинской области приглашают оценить конкуренцию на рынках товаров и услуг региона

Минэкономразвития Челябинской области в рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации проводит ежегодный мониторинг состояния конкуренции на рынках товаров и услуг Челябинской области.Мониторинг проводится путем анонимного социологического опроса:1. предпринимателей:2. потребителей:«Развитая конкурентная среда порождает борьбу за место на рынке, за покупателя и финансы. Это стимул для производителей и продавцов работать эффективнее, внедрять новые технологии и учитывать потребительский спрос, что напрямую повышает качество реализуемой продукции, работ и услуг, а значит и уровень жизни населения, – комментирует министр экономического развития– Приглашаю жителей и предпринимателей Челябинской области пройти опросы»Итоги исследования станут базой для выработки мер, направленных на развитие конкуренции в наиболее проблемных сегментах рынка.