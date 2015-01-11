Челябинская область в ТОП-8 регионов – лидеров по мерам поддержки экономики в период пандемии

Сразу 15 российских регионов стали лидерами по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Челябинская область – среди восьми субъектов, которые приняли максимальный пакет мер.Также в ТОП-8 Москва, Бурятия, Крым, Пермский край, Чукотский АО, Тульская и Иркутская области.Рэнкинг подготовило Национальное рейтинговое агентство (НРА). По оценке аналитиков, содействие со стороны местных властей может снизить уровень падения экономик регионов на 2–3 п.п., что окажет влияние и на скорость их восстановления.Наиболее популярным инструментом поддержки пострадавшего в пандемию бизнеса сейчас являются специальные налоговые льготы (в 67 из 85 регионов). Второй по популярности механизм – отсрочка по арендной плате для МСП и компаний из пострадавших отраслей (в 59 регионах).Челябинская область, напомним, в период коронавируса оперативно подключилась к реализации всех федеральных мер поддержки экономики, одновременно разрабатывая и внедряя дополнительные региональные. Губернатор Алексей Текслер утвердил план обеспечения устойчивого развития экономики региона и принял ряд ключевых решений по снижению фискальной, административной и финансовой нагрузки на малый и средний бизнес из пострадавших отраслей, инвесторов и СОНКО. В настоящее время продолжается мониторинг состояния региональной экономики для оперативного реагирования. Вместе с правительством области активное участие в этой работе принимает депутатское сообщество, деловые, общественные объединения и представители бизнеса.