В Челябинской области с начала ЕГЭ 16 человек не были допущены до экзаменов из-за высокой температуры

В Челябинской области с начала экзаменационной кампании 16 выпускников не были допущены до экзаменов по причине повышенной температуры, а 58 участников покинули аудиторию по причине плохого самочувствия.

Предпринимаются особые санитарно-эпидемиологические меры в пунктах проведения экзаменов (ППЭ).

Каждому участнику измеряется температура перед входом в ППЭ. «При обнаружении повышенной температуры, проводится многоразовая перепроверка. В случае подтверждения, медицинский работник в ППЭ принимает решение о допуске на экзамен», - пояснил директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

«С начала ЕГЭ не были допущены до экзаменов по причине повышенной температуры (свыше 37,2) 16 человек», - рассказали в минобрнауки.

Кроме того, 58 участников досрочно покинули аудиторию во время экзамена по причине плохого самочувствия. «Не из-за наличия у них каких-либо вирусных заболеваний»,- подчеркнули в министерстве.

В зависимости от дальнейшего состояния здоровья ребята будут сдавать ЕГЭ по необходимому учебному предмету в резервные дни 24 и 25 июля, либо в дополнительный период с 3 по 8 августа.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-s-nachala-ege-16-chelovek-ne-byli-dopushcheny-do-ekzamenov