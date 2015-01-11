2020-07-24YEKT12:00:00 | Губерния Челябинск захватит «Триггер доброты» Челябинская общественная организация «Открытое сердце» запускает проект «Триггер доброты» в поддержку семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Всего за три с половиной месяца реализации проекта организаторы обещают провести 20 мероприятий для двух тысяч детей, ста педагогов и родителей.Проект направлен на формирование доброжелательного отношения к особым детям. В июле текущего года он стал одним из победителей конкурса министерства социальных отношений Челябинской области на получение субсидий для реализации социально-значимых проектов. В конкурсном отборе учитывались привлечение собственных ресурсов организации, предыдущий успешный опыт, информационная открытость, актуальность и социальная значимость проекта. «Триггер доброты» прошел экспертизу по всем показателям. ​В запланированном цикле мероприятий примут участие более тысячи школьников из Челябинска, Кыштыма, Магнитогорска, Снежинска, Миасса и Еманжелинска. Вместе с профессионалами и родителями особых детей они обсудят документальный фильм «Традиции равнодушия», поговорят о праве особого ребенка и взрослого жить полноценной жизнью, посещать детский сад и школу, заниматься спортом и получать профессию.​ По итогам просмотра фильма состоится онлайн-конкурс для старшеклассников «Меняем мир вместе» на лучшее эссе и другие творческие работы. По итогам конкурса его участники получат благодарственные письма, а победители – ценные призы.Результатом проекта станет создание волонтерских групп поддержки семей с детьми-инвалидами в городахи районах Челябинской области. ​Отметим, что «Триггер доброты» стал продолжением проектов «Шаг вперед» (студенты-волонтеры педагогического университета начали профессионально работать с семьями, воспитывающими детей с нарушениями интеллекта), «Инклюзия без границ» (на площадке челябинского детского сада№ 40 Челябинска открылась инклюзивная группа для детей), «Ресурсный класс» (на базе общеобразовательной школы №109 г. Челябинска впервые появился инклюзивный класс первоклашек). «Все наши проекты направлены на создание доступной, принимающей и равной среды для всех детей - наравне со здоровыми детьми ходить в детский сад, школу, заниматься спортом, творчеством. Это цикл программ, неразрывно связанных между собой. Стартовали они около четырех лет назад. И начиналось все с работы с особыми семьями, оказания реабилитационной помощи в форме спортивного лагеря, к примеру, и плавно все перетекло в инклюзивный образовательный процесс на базе детского сада и школы, - рассказала Елизавета Кириллова. – На протяжении многих лет сформировалась команда профессионалов, которые умеют и готовы делиться наработанным опытом. Мы хотим тиражировать нашу практикув другие территории, тем более, чтозапрос на такой формат обучения от родителей разных городов и районов Челябинской области очень высокий».«Триггер доброты» только готовится к старту, но уже нашел поддержку и среди общественных организаций и органов власти. Кроме того, партнером проекта выступила компания «ВКонтакте», и в рамках проекта Благотворительность соцсеть предоставила проекту грант на продвижение в интернете. AzAzA 2020-07-24YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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