2020-07-24YEKT17:00:00 | Губерния Губернатор объявил режим чрезвычайной ситуации по засухе на территории Челябинской области Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской области









Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Челябинской области с 24 июля. От засухи пострадало 19 из 21 сельскохозяйственного района.От засухи пострадали посевы Агаповского, Аргаяшского, Брединского, Верхнеуральского, Еткульского, Карталинского, Кизильского, Красноармейского, Кунашакского, Нагайбакского, Октябрьского, Пластовского, Сосновского, Троицкого, Увельского, Уйского, Чебаркульского, Чесменского муниципальных районов и Копейского городского округа. Главы муниципальных образований создадут межведомственные комиссии по оценке ущерба, полученного сельхозтоваропроизводителями. В срок до 7 августа эти комиссии должны провести обследование посевов и определить причиненный ущерб. Совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий в районах будет разработан план мероприятий по минимизации последствий чрезвычайной ситуации.Губернатор Челябинской области поручил региональному минсельхозу подготовить полный пакет документов для проведения экспертной оценки ущерба, понесенного сельхозтоваропроизводителями в результате засухи.Введение режима ЧС также поможет решать вопросы с кредитными и лизинговыми организациями по пролонгации долговых обязательств сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от засухи, с поставщиками ресурсов.Напомним, проблемы аграриев обсуждались на совещании с представителями отрасли 20 июля. По итогам совещания министерству сельского хозяйства Челябинской области поручено проконтролировать своевременное доведение до аграриев средств господдержки (с учетом июльских субсидий хозяйствам поступило 1,5 млрд рублей). Также поставлены задачи проанализировать условия областной поддержки, скорректировать их – они должны быть адекватны текущим условиям; организовать работу по уборке и заготовке кормов (скоординировать работу как с крупными, так и с малыми хозяйствами); позаботиться о формировании семенного фонда на следующий год и усилить работу по вовлечению хозяйств в механизм страхования посевов.Справочно:В Челябинской области в результате засухи потери зерновых культур предварительно оцениваются в 35-40%. Прогноз сбора урожая снизился на 700 тысяч тонн - до одного миллиона тонн зерна, прямые убытки аграриев оцениваются на уровне свыше 2 миллиардов рублей, а недополученная прибыль - до 8 миллиардов рублей.Сегодня все силы аграриев направлены на заготовку кормов, достаточный объём которых — залог успешной работы в животноводстве. По оперативным данным областного минсельхоза, к 24 июля заготовлено 72% запланированного сена (64 тыс. т), 38% сенажа (127 тыс. т). Темпы заготовок выше, чем в прошлом году. В 2019 году на аналогичную дату было заготовлено 35% сена и 30% сенажа. В среднем по области заготовлено 8,6 центнера кормовых единиц различных кормов на одну условную голову скота (2019 г. – 5,5 ц). Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской областиГубернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Челябинской области с 24 июля. От засухи пострадало 19 из 21 сельскохозяйственного района.От засухи пострадали посевы Агаповского, Аргаяшского, Брединского, Верхнеуральского, Еткульского, Карталинского, Кизильского, Красноармейского, Кунашакского, Нагайбакского, Октябрьского, Пластовского, Сосновского, Троицкого, Увельского, Уйского, Чебаркульского, Чесменского муниципальных районов и Копейского городского округа. Главы муниципальных образований создадут межведомственные комиссии по оценке ущерба, полученного сельхозтоваропроизводителями. В срок до 7 августа эти комиссии должны провести обследование посевов и определить причиненный ущерб. Совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий в районах будет разработан план мероприятий по минимизации последствий чрезвычайной ситуации.Губернатор Челябинской области поручил региональному минсельхозу подготовить полный пакет документов для проведения экспертной оценки ущерба, понесенного сельхозтоваропроизводителями в результате засухи.Введение режима ЧС также поможет решать вопросы с кредитными и лизинговыми организациями по пролонгации долговых обязательств сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от засухи, с поставщиками ресурсов.Напомним, проблемы аграриев обсуждались на совещании с представителями отрасли 20 июля. По итогам совещания министерству сельского хозяйства Челябинской области поручено проконтролировать своевременное доведение до аграриев средств господдержки (с учетом июльских субсидий хозяйствам поступило 1,5 млрд рублей). Также поставлены задачи проанализировать условия областной поддержки, скорректировать их – они должны быть адекватны текущим условиям; организовать работу по уборке и заготовке кормов (скоординировать работу как с крупными, так и с малыми хозяйствами); позаботиться о формировании семенного фонда на следующий год и усилить работу по вовлечению хозяйств в механизм страхования посевов.Справочно:В Челябинской области в результате засухи потери зерновых культур предварительно оцениваются в 35-40%. Прогноз сбора урожая снизился на 700 тысяч тонн - до одного миллиона тонн зерна, прямые убытки аграриев оцениваются на уровне свыше 2 миллиардов рублей, а недополученная прибыль - до 8 миллиардов рублей.Сегодня все силы аграриев направлены на заготовку кормов, достаточный объём которых — залог успешной работы в животноводстве. По оперативным данным областного минсельхоза, к 24 июля заготовлено 72% запланированного сена (64 тыс. т), 38% сенажа (127 тыс. т). Темпы заготовок выше, чем в прошлом году. В 2019 году на аналогичную дату было заготовлено 35% сена и 30% сенажа. В среднем по области заготовлено 8,6 центнера кормовых единиц различных кормов на одну условную голову скота (2019 г. – 5,5 ц). AzAzA 2020-07-24YEKT17:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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