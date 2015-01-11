2020-07-27YEKT16:00:00 | Губерния Губернатор Алексей Текслер подписал соглашение с госкорпорацией «Росатом» о реализации проекта «Эффективный регион» Источник: ГК «Росатом»









Совместный проект правительства региона и госкорпорации «Росатом» направлен на внедрение технологий бережливого производства, которые позволяют выявлять и решать проблемы доступности и качества государственных и муниципальных услуг.Всего в Челябинской области инициированы 113 проектов в различных сферах государственного и муниципального управления, 53 из которых уже реализованы. В частности, срок ожидания оформления в приемном покое в Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины сократился с 84 до 17 минут, то есть почти в 5 раз. В Магнитогорске время ожидания общественного транспорта на ключевых маршрутах снижено с 20 до 10 минут. В Южноуральске срок оказания услуги по заключению договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов сократился с 30 до 9-12 дней.В процессе реализации находятся проекты, направленные на улучшение качества оказания медицинской помощи в областном психоневрологическом интернате, перинатальном центре, районной больнице Красноармейского района и других медучреждениях.Напомним, внедрение проекта «Эффективный регион» началось в прошлом году. В Челябинскую область были направлены специалисты госкорпорации «Росатом» с опытом внедрения технологий бережливого производства. Для справки: В атомной отрасли уже 12 лет действует Производственная система Росатома (ПСР), аккумулировавшая лучшие мировые практики управления производством. Принципы и инструменты ПСР, перенесенные с предприятий атомной отрасли на уровень города и региона, позволяют непрерывно улучшать процессы управления, в итоге создать эффективные системы здравоохранения, образования, муниципальных услуг, социальной защиты, ЖКХ, транспорта, сельского хозяйства и другие. Эта работа осуществляется в рамках проекта «Эффективный регион». Источник: ГК «Росатом»Совместный проект правительства региона и госкорпорации «Росатом» направлен на внедрение технологий бережливого производства, которые позволяют выявлять и решать проблемы доступности и качества государственных и муниципальных услуг.Всего в Челябинской области инициированы 113 проектов в различных сферах государственного и муниципального управления, 53 из которых уже реализованы. В частности, срок ожидания оформления в приемном покое в Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины сократился с 84 до 17 минут, то есть почти в 5 раз. В Магнитогорске время ожидания общественного транспорта на ключевых маршрутах снижено с 20 до 10 минут. В Южноуральске срок оказания услуги по заключению договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов сократился с 30 до 9-12 дней.В процессе реализации находятся проекты, направленные на улучшение качества оказания медицинской помощи в областном психоневрологическом интернате, перинатальном центре, районной больнице Красноармейского района и других медучреждениях.Напомним, внедрение проекта «Эффективный регион» началось в прошлом году. В Челябинскую область были направлены специалисты госкорпорации «Росатом» с опытом внедрения технологий бережливого производства.В атомной отрасли уже 12 лет действует Производственная система Росатома (ПСР), аккумулировавшая лучшие мировые практики управления производством. Принципы и инструменты ПСР, перенесенные с предприятий атомной отрасли на уровень города и региона, позволяют непрерывно улучшать процессы управления, в итоге создать эффективные системы здравоохранения, образования, муниципальных услуг, социальной защиты, ЖКХ, транспорта, сельского хозяйства и другие. Эта работа осуществляется в рамках проекта «Эффективный регион». AzAzA 2020-07-27YEKT16:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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