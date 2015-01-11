Минфин области отменил аукционы на открытие кредитных линий

Решение об отмене аукционов на открытие кредитных линий принято в связи со снижением ключевой ставки Центробанка. Регионы, имеющие соглашения с Минфином России, сейчас пересматривают предложения по планируемым контрактам, чтобы не нарушить ограничение, установленное федеральным ведомством. При объявлении новых аукционов область сможет рассчитывать на кредиты под меньший процент.«В середине июля мы разместили аукционы на открытие кредитных линий для привлечения займов по ставке не более 5,5% годовых. Такие условия появились не случайно: регионы заключают с Минфином России соглашения, в соответствии с которыми не могут кредитоваться по ставке выше ключевой, увеличенной на один процент. На момент размещения наших аукционов ключевая ставка составляла 4,5%, – говорит заместитель министра финансов Челябинской области Иван Родионов. – Однако в минувшую пятницу Совет директоров Банка России принял решение о её снижения до 4,25%, что потребовало от регионов пересмотра условий планируемых контрактов. Таким образом, при объявлении новых аукционов область сможет рассчитывать на займы по более выгодным условиям, под меньший процент».Напомним, для подстраховки областного бюджета планировалось открыть шесть невозобновляемых кредитных линий на общую сумму почти 10,8 млрд рублей со сроком погашения в три года.Коммерческие кредиты могут понадобиться для частичного покрытия дефицита регионального бюджета в случае нехватки собственных средств. При этом наличие действующих кредитных линий не означает фактического привлечения займов, не обязывает регион кредитоваться здесь и сейчас, в полном объеме.