В Челябинске появился второй индустриальный парк

Компания «НПП» стала вторым после «Станкомаша» расположенным в городской черте Челябинска индустриальным парком, внесенным в геоинформационную систему ГИСИП – базу, в которой хранится информация о промышленных площадках России. Теперь предприятие готовит документы в Минпромторг РФ для подтверждения статуса индустриального парка. Индустриальный парк «НПП» расположен в Советском районе на выезде из города, между Троицким и Уфимским трактами, что соответствует современным тенденциям удаленности производства от жилых кварталов. Кроме того, по территории парка проходит железнодорожная ветка с присоединением к ЮУЖД в районе станции «Шершни». Это обеспечивает его транспортную доступность и гарантирует логистические плюсы для резидентов. А жители расположенного поблизости поселка Федоровка могут занять достаточное количество создаваемых ими рабочих мест.В «НПП» уже создана вся необходимая для обеспечения деятельности резидентов инженерная инфраструктура. Парк обеспечен сетями связи и сигнализации, энергетическими ресурсами, в том числе собственной трансформаторной подстанцией. Подведены системы газо-, тепло- и водоснабжения и водоотведения.«На данный момент на территории ИнПарка НПП, занимающей 12,77 га, есть свободные земли с полной инфраструктурой от газа и электроэнергии (в том числе собственная мини-ТЭЦ и газовая котельная) до столовой и круглосуточной охраняемой стоянки для грузового транспорта. Между тем, перспектива развития парка - до 30 га. Поэтому мы приглашаем инвесторов для строительства производственных помещений в 2000 кв.м. Проекты уже готовы. Конечно, мы будем ориентироваться и на индивидуальные потребности каждого конкретного резидента, чтобы создать оптимальные условия для его деятельности», - говорит директор УК ООО «Промышленная компания НПП» Салават Насыров.
Источник: УК ООО «Промышленная компания НПП»