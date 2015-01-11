Новый завод по производству электростанций появится в Челябинской области

Источник: АО «Управляющая компания парка индустриальных инноваций «Малая Сосновка»»









Группа компаний «МКС» построит в 2 км от Челябинска (в парке индустриальных инноваций «Малая Сосновка») завод по производству блочно-модульных электростанций. Новое производство позволит создать более 60 высокотехнологичных рабочих мест. Напомним, предприятиям, вошедшим в состав индустриального парка, предоставляются преференции: ставка по налогу на прибыль может быть снижена до 13,5%; налог на имущество обнуляется на срок от 3 до 5 лет; предоставляются особые условия по аренде земли по льготным ставкам.Директор ГК «МКС» Максим Загорнов и генеральный директор ПИИ «Малая Сосновка» Павел Сучков подписали соглашение о ведении компанией производственной деятельности на территории индустриального парка. Документ закрепил за «МКС» статус резидента и дал официальный старт реализации инвестпроекта по строительству и организации производства блочно-модульного и узлового оборудования для автономных газопоршневых электростанций.Финансировать проект «МКС» будет за счет собственных средств. Одной из стратегических задач нового предприятия станет повышение уровня локализации российского производства оборудования для малой распределенной энергетики. Часть продукции будет поставляться на экспорт.«Мы рады сотрудничеству с компанией, представленной не только на российском, но и на международном рынке. Часть экспортной продукции «МКС» теперь будет производиться и у нас, в «Малой Сосновке». Объём инвестиций нашего нового резидента превышает 200 млн рублей. А самое главное, создаются рабочие места. Надеюсь, «МКС» реализует свой проект в обозначенные сроки, а управляющая компания «Малая Сосновка» постарается и дальше создавать максимально комфортные условия для деятельности предприятий, выбравших наш индустриальный парк для размещения своих производств», - подчёркивает Павел Сучков.







Источник: АО «Управляющая компания парка индустриальных инноваций «Малая Сосновка»»