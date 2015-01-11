О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 28 июля

По состоянию на вечер 28 июля в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 97 человек. В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 33 человека с COVID-19, 62 пациента лечится амбулаторно. 2 пациента находятся в лечебных учреждениях г.Челябинска. Выздоровело 137 человек. За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 238 случаев заболевания коронавирусом.



28 июля выявлено 3 новых случая COVID-19: 1 пациент госпитализирован в инфекционное отделение, 2 - лечатся амбулаторно. У одного из ранее заболевших диагноз изменен на другой.



С начала периода наблюдения 4 пациента умерло: 29 мая, 14, 16, 18 июля.



Всего с 13.03.2020г. по 28.07.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1644 Постановления об изоляции на лиц, контактировавших с больными. Под медицинским наблюдением находится 271 человек, контактные с больными.



Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 6345 исследований.

Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 9 августа. Действует масочный режим: ношение масок обязательно в общественных местах. Продолжает действовать запрет на спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа