В Челябинской области продолжается централизация системы государственных закупок

На Южном Урале с 1 августа 2020 года заявки в ГКУ «Центр организации закупок Челябинской области» по контрактам, заключаемым по итогам проведения электронных аукционов и конкурсов, станут направлять 15 органов исполнительной власти региона, остальные 12 ведомств организуют аналогичную работу на втором этапе централизации – с 1 октября.Изменения в распоряжение правительства региона о централизации отдельных закупок также коснулись сроков работы с заявкой заказчика. Так, согласно новой редакции распоряжения правительства области срок рассмотрения заявки ГКУ «Центр организации закупок Челябинской области» сокращен до 10 рабочих дней.Кроме того, министерство имущества утвердило регламент работы при определении поставщиков. Документ определяет функции уполномоченного учреждения и заказчика, в том числе при работе в составе комиссии на осуществление закупок, участии в рассмотрении жалоб, а также механизм взаимодействия заказчика и уполномоченного учреждения.Регламент содержит формы документов, необходимые для подачи заявки на определение поставщиков.С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.ГКУ «Центр организации закупок» было переименовано с передачей полномочий 23 марта 2020 года по распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера для централизации системы государственных закупок. Учреждение осуществляет работу по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для всех органов исполнительной власти и областных государственных учреждений, подведомственных областному минздраву при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, путем проведения конкурсов и аукционов в электронной форме по заявкам заказчиков.