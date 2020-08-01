Фестиваль «Культурный код» стартовал в Челябинске

В Челябинске состоялась церемония открытия международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» – совместного проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей» и ОНФ. В рамках фестиваля в Челябинске будет создано 10 муралов на фасадах домов, пройдут онлайн-встречи с художниками и лекции о современном искусстве, появится карта туристического маршрута по району «Академ Риверсайд».
Церемония открытия фестиваля прошла в неформальной обстановке – художники представили эскизы будущих работ главному архитектору Челябинска Павлу Крутолапову. На фасад одного из зданий, принимающих участие в Фестивале, была выведена проекция эскиза мурала художника из Казани Рустама QBIC.
Источник: АНО «Россия - страна возможностей»