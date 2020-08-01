Фестиваль «Культурный код» стартовал в Челябинске

В Челябинске состоялась церемония открытия международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» – совместного проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей» и ОНФ. В рамках фестиваля в Челябинске будет создано 10 муралов на фасадах домов, пройдут онлайн-встречи с художниками и лекции о современном искусстве, появится карта туристического маршрута по району «Академ Риверсайд».



Церемония открытия фестиваля прошла в неформальной обстановке – художники представили эскизы будущих работ главному архитектору Челябинска Павлу Крутолапову. На фасад одного из зданий, принимающих участие в Фестивале, была выведена проекция эскиза мурала художника из Казани Рустама QBIC.[gallery]«Южноуральцы активно голосовали за право проведения международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» и всем вместе нам удалось одержать победу. Для области это важный проект. Известные художники-граффитисты уже начали украшать дома своими интересными работами. Совсем скоро мы получим новое яркое арт-пространство в Челябинске. Кроме того, наши ребята, которые занимаются граффити, смогут принять участие в онлайн-встречах и лекциях от ведущих художников-граффитистов со всего мира», - прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.Участниками фестиваля стали российские художники, такие как Филип FI2K (Санкт-Петербург), Василий LST (Москва), Виктория Вейсбрут (Калуга), Павел Wais (Санкт-Петербург), Александр TOR (Москва), Илья Робе (Московская область), Рустам QBIC (Казань), команда «Слой» (Нижний Новгород), а также Данила Шмелев Shozy и Виталий Царенков (SY) из Москвы.«Главная задача проекта «Культурный код» – сделать жизнь городов нашей страны ярче и симпатичнее, превратить однообразные фасады зданий в уникальные произведения искусства. Совместно с ОНФ и Фондом поддержки и развития современного искусства мы собрали заявки на проведение фестивалей от нескольких городов России, а в феврале этого года россияне приняли участие в народном голосовании. Челябинск получил максимальную поддержку наших соотечественников и занял первое место по числу голосов. Поэтому сегодня именно здесь мы открываем первый из четырех фестивалей международного уличного искусства «Культурный код». С 1 по 25 августа в Челябинске будет создан настоящий музей под открытым небом, состоящий из 10 муралов (больших граффити) на 22-этажных зданиях. Уверен, что он станет не только одним из ярких мест для прогулок жителей города, но и привлечет внимание туристов», - рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.В связи с пандемией иностранные художники не смогли принять участие в фестивале, но они станут гостями образовательной программы – это тематические онлайн-встречи, прямые эфиры в официальной группе «Россия – страна возможностей» в социальной сети Вконтакте https://vk.com/rsvru и аккаунте проекта «Культурный код» в Instagram @urbanmorphogenesis.Одним из ярких акцентов церемонии открытия стало вручение художникам символических баллонов с аэрозольной краской в знак начала работ. В целом для фестиваля в Челябинске закуплено около 200 банок грунтовки и 7000 аэрозольных баллончиков с краской. Часть художников уже прибыла в столицу Южного Урала и приступила к работе.«Мы даем старт началу новой истории по созданию галереи мурал-арта под открытым небом в Челябинске. Я надеюсь, что после фестиваля роспись фасадов в районе университетской набережной продолжится и на других домах. А это даст движение к развитию мурал арта в этом регионе, смелому, свободному и настоящему», - напутствие от президента фонда поддержки и развития современного искусства «Культурный код» Дмитрия Левочкина.Напомним, что в марте 2020 года завершился конкурс субъектов на право проведения фестиваля, победителями которого по результатам народного голосования стали Челябинская область – 23,8% от общего количества голосов (141 307 голосов), Республика Татарстан – 23,4% (138 706 голосов), Ставропольский край – 23% (136 440 голосов), Нижегородская область – 21,5% (127 020 голосов).Культурный код – это большой международный фестиваль с участием иностранных художников, признанных мировым граффити-сообществом. В связи с закрытием границ и ограничениями на проведение массовых мероприятий АНО «Россия – страна возможностей» совместно с Правительством Нижегородской области и Правительством Республики Татарстан приняли решение о переносе фестиваля на лето 2021 года. При этом организаторы рассматривают возможность провести некоторые активности в регионах, например создание небольших граффити или проведение онлайн-встреч с участием известных художников-граффитистов. Решение о датах проведения фестиваля в Ставропольском крае будет принято в ближайшее время.Организаторами проекта «Культурный код» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Общероссийский народный фронт (ОНФ), АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области». Инициатор проекта – Фонд поддержки и развития современного искусства. Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов.Основная цель фестиваля – создание музеев монументального искусства под открытым небом, креативного пространства для знакомства жителей Российской Федерации с направлениями современного искусства и мировой уличной культурой. Проект направлен на популяризацию современного искусства, поддержку талантов и развитие городской среды. Подробнее