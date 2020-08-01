Студентов вузов обяжут носить маски с 1 сентября

С 1 сентября 2020 года ношение масок в вузах станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу.

Об этом сообщило Минобразования РФ.

«Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции», – приводятся слова главы ведомства Валерия Фалькова.

Без масок на занятия могут приходить студенты и преподаватели, у которых обнаружены антитела к вирусу. При этом им будет нужно предоставить справку.

Преподаватели при чтении лекций могут не пользоваться масками. В пресс-службе уточнили, что обеспечивать преподавателей и студентов масками должны университеты.

Кроме того, все учебные корпуса вузов должны быть обеспечены системой термометрии для того, чтобы снизить риски заражения инфекцией.

Студенты из стран, с которыми налажено авиасообщение, по приезде в Россию должны будут соблюдать двухнедельный карантин и сдать тест на наличие вируса на 10-12-й день после прибытия – только после этого они могут быть допущены к занятиям.

Для тех, кто въехать в страну не сможет, вузы обеспечат доступ к учебным занятиям в онлайн-формате. Иногородним студентам, прибывающим из «красной зоны» для того, чтобы приступить к обучению, также придется сдать тест на коронавирус.

Роспотребнадзор рекомендует ректорам не допускать к работе в вузах преподавателей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания.

Также санитарные врачи рекомендуют пересмотреть учебное расписание и время перерывов, чтобы максимально разобщить разные группы студентов. По возможности лучше закрепить за каждой учебной группой одно помещение. Массовые мероприятия среди разных групп запрещаются.

Заочные и вечерние курсы следует временно перевести в дистанционный формат. Занятия физкультурой должны по возможности максимально проводиться на открытом воздухе с учетом погоды.

Также рекомендуется проводить обработку всех контактных поверхностей в местах общего пользования и санитарных узлов с применением дезинфицирующих средств не реже одного раза в четыре часа во время перерывов и по окончании учебного дня. Кроме этого, в рекомендациях говорится про обеззараживание воздуха оборудованием, разрешенным для применения в присутствии людей.

https://dostup1.ru/society/Studentov-vuzov-obyazhut-nosit-maski-s-1-sentyabrya_128717.html