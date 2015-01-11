Грозы, град и сильный ветер идут на Южный Урал

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары, а также гроз с градом и сильным ветром.

Напомним, на ближайшие сутки синоптики обещают грозы, в отдельных районах – с градом и шквалистым усилением ветра, порывы которого могут достигать 20 м/с, рвать провода и валить деревья и срывать крыши. «При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Если сильный ветер, град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий, но не стоит прятаться около стен домов, на остановках, под рекламными щитами и деревьями», – напоминают в МЧС.

Добавим, до конца недели на Южном Урале сохраняется аномально жаркая погода – столбики термометров поднимутся до 35-37 градусов, среднесуточная температура будет на 7 и более градусов выше климатической нормы.

В спасательном ведомстве напоминают, что в такую погоду нужно особенно беречься сердечникам, предостерегают от возможных тепловых ударов, происшествий на водных объектах, а также от пожаров. «Ситуация с пожарами в природной среде остается стабильной, однако в любой момент может стать напряженной. В шести муниципалитетах – Миассе, Челябинске, Верхнеуральском, Октябрьском, Сосновском и Чесменском районах – действует особый противопожарный режим. Посещение лесов, использование открытого огня на данных территориях строго запрещено. За нарушение полагаются серьезные штрафные санкции», – говорят в МЧС.

https://dostup1.ru/society/Grozy-grad-i-silnyy-veter-idut-na-Yuzhnyy-Ural_128768.html