Челябинская область запросила у Москвы помощи в преодолении последствий засухи

Министерство сельского хозяйства Челябинской области направило в федеральный Минсельхоз письмо с просьбой помочь преодолеть последствия засухи – своими силами с проблемой загубленного урожая региону не справиться.

Для создания пакетов документов, показывающих размер нанесенного ущерба, во всех округах и районах работают межведомственные комиссии, которые осматривают поля и фиксируют поврежденные посевы.

«В соответствии с поручением Губернатора срок предоставления в Минсельхоз Челябинской области документов, подтверждающих гибель сельхозкультур, установлен до 7 августа. После предоставления всеми муниципальными районами полного пакета документов будет подготовлено обращение на имя председателя Правительства России с просьбой рассмотреть вопрос оказания помощи предприятиям, у которых погибли посевы сельхозкультур в результате ЧС», – пояснил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

Неделю назад, 27 июля, начался прием документов на выплату стимулирующей субсидии в растениеводстве, который продлится до 14 августа. Из-за продления режима повышенной готовности порядок сдачи документов остался прежним.

А с 29 июля начался прием документов на субсидирование затрат на мероприятия, связанные с воспроизводством и улучшением плодородия земель сельхозназначения. В частности, будет предоставляться возмещение части затрат на проведение агрохимического анализа во втором полугодии 2019 и первом полугодии 2020 года.

По состоянию на 30 июля общая площадь пострадавших посевов в Челябинской области составила 393,5 тыс. гектаров, сумма ущерба превысила 2 млрд рублей. От засухи пострадали 477 сельхозтоваропроизводителей региона.

https://dostup1.ru/economics/Chelyabinskaya-oblast-zaprosila-u-Moskvy-pomoschi-v-preodolenii-posledstviy-zasuhi_128746.html