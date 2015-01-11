О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 3 августа

По состоянию на вечер 3 августа в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 94 человека. В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 27 человек с COVID-19, 65 пациентов лечится амбулаторно. 2 пациента находятся в лечебных учреждениях г.Челябинска. Выздоровело 160 человек. За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 258 случаев заболевания коронавирусом.

За 1, 2, 3 августа выявлено 7 новых случаев COVID-19.

С начала периода наблюдения 4 пациента умерло: 29 мая, 14, 16, 18 июля.

Всего с 13.03.2020г. по 31.07.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1698 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа, проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 6826 исследований.

Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 9 августа. Действует масочный режим: ношение масок обязательно в общественных местах. Продолжает действовать запрет на спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/