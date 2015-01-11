В Озерск приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Первую остановку по пути в наш город глава региона сделал на Каслинской дороге, ремонт которой был произведен в прошлом году благодаря финансированию из областного бюджета. Затем официальный гость проследовал в администрацию округа.

Алексея Текслера встретили: глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.

Во время общения Евгений Щербаков доложил губернатору о результатах реализации в муниципалитете программ «Комфортная городская среда» (благоустройство общественных территорий) и «Реальные дела» (ремонт объектов социальной сферы, оснащение школ и садиков пожарной сигнализацией), а также о ремонте дорог.

Из кабинета главы округа Алексей Текслер направился на насосно-фильтровальную станцию, где начата масштабная реконструкция с целью улучшения качества питьевой воды в Озерске.

Неожиданным стало предложение Алексея Текслера после официальной части продолжить визит в Озерск прогулкой на велосипедах.

Следует отметить, что посещение Озерска – это начало серии поездок губернатора по области с контрольными функциями: глава региона осмотрит ряд социальных объектов, проконтролирует исполнение данных ранее поручений.

Сегодня, 4 августа, Алексей Текслер побывал в Каслях, сейчас находится в Озерске, а на среду, 5 августа, планирует поездку в Нязепетровск.