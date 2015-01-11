Вниманию участников дорожного движения!

Временно закрыт один из участков озёрской дороги:

В связи с проведением ремонтных работ на теплосети 5.08.2020 г. с 8:00 до 16:00 13.08.2020 г. будет закрыт участок дороги по ул. Строительная (от ул. Кирова до ул. Чапаева).

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43875/