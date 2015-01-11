О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 4 августа

По состоянию на вечер 4 августа в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 90 человек. В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 23 человека с COVID-19, 65 пациентов лечится амбулаторно. 2 пациента находятся в лечебных учреждениях г.Челябинска. Выздоровело 165 человек. За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 259 случаев заболевания коронавирусом.

За 4 августа выявлен 1 новый случай COVID-19, пациент лечится амбулаторно

С начала периода наблюдения 4 пациента умерло: 29 мая, 14, 16, 18 июля.

Всего с 13.03.2020г. по 04.08.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1711 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находится 260 человек, контактировавших с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа, проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 6950 исследований.

Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 9 августа. Действует масочный режим: ношение масок обязательно в общественных местах. Продолжает действовать запрет на спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа