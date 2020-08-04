Алексей Текслер высоко оценил строительные проекты Озерска

Как сообщил директор по социальным программам группы ЧТПЗ Владимир Павлов, несмотря на небольшое отставание от графика, строительство спорткомплекса возобновится в ближайшее время. На «Высоту» зашел новый подрядчик, который приступит к работе в ускоренном темпе. Глава региона подчеркнул, что область свои финансовые обязательства выполнит, но необходимо ускорить темп работ на объекте, важном для жителей Озерска.
Также губернатор осмотрел новый дом жилого комплекса «Шоколад», где двухэтажные «деревяшки» сменяют современные девятиэтажные здания. При этом собственники старого жилья улучшают свои условия: по договору с застройщиком им предоставлены равнозначные по площади квартиры. Озерск одним из первых городов в Челябинской области реализует проект по развитию застроенных территорий: переселение граждан из многоквартирных домов, подлежащих сносу, в новое комфортное жилье. Алексей Текслер положительно оценил озерский опыт реновации, пообщался с жителями, переселенными из деревянного дома по улице Монтажников и две недели назад получившими ключи от новых квартир.
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Фактически вы живете в том же районе, но в лучших условиях. Для многих вопрос места проживания остается принципиальным. Такого рода программы по переселению в новые комфортные дома на сегодня очень востребованы, - подчеркнул глава региона.
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Озерск стал первым моногородом в Челябинской области, где реализована такая инициатива. Важно, что ее одобрили сами жители: по итогам собраний идею оценили высоко, - рассказывает один из реализаторов проекта Вадим Каримов. - Будет переселен целый квартал, изменится облик города, так что своего рода «в плюсе» - все стороны. Уверен, что эту практику можно тиражировать и на другие старые кварталы Озерска.
Фото Александра Абросимова
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа