Губернатор и глава округа совершили велопрогулку по Озерску

Прогулка началась с посещения парка культуры и отдыха, внешний облик которого глава региона оценил положительно. Затем губернатор проехал на пляж «Дальний», который в этом году благоустроили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь на 300 метров увеличили береговую линию, завезли песок, проложили дорожки, установили наружное освещение, сделали велопарковку.
В числе минусов Алексей Текслер выделил пробелы в благоустройстве дворовых территорий, мусор во дворах, старые пешеходные зоны, много мест, где давно не косили траву.
Евгений Щербаков согласился с замечаниями губернатора:
- Практически все поручения, которые ранее давал нам Алексей Леонидович, мы выполнили. Во время велопрогулки, не скрывая, показали проблемные места в городе. Основная наша проблема - недостаточное благоустройство дворов. Обсуждали с губернатором тему вывоза мусора, состояние дворовых проездов. Важно, что мы одинаково смотрим на эту проблему, без «розовых очков». Договорились совместно проработать этот вопрос. Также и с вывозом ТКО: при поддержке губернатора будем прорабатывать с региональным оператором, министерством экологии и другими структурами.
Особое внимание остановили на фонтане, который расположен на проспекте Карла Маркса. Искренне хочется привести его в эстетичное и рабочее состояние. Алексей Текслер эту идею поддерживает: в области есть программа «Реальные дела», по которой можно получить финансирование уже в следующем году. Сегодня мы видим реальную поддержку области во многих вопросах, поэтому будем работать дальше.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа