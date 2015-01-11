2020-08-06YEKT11:00:00 | Новости Городские новости О чём говорил Алексей Текслер на встрече с журналистами: запах гари, дороги, благоустройство дворов В ходе рабочей поездки в Озерский городской округ губернатор Алексей Текслер провел встречу с представителями средств массовой информации Озерска и Касли. В разговоре с главой региона журналистов интересовали насущные для двух муниципалитетов вопросы.

– У всех ЗАТО есть определенная история, определенная планка, сформированная еще в советские годы. В 90-е годы закрытые территории немножко просели и теперь требуют определенного внимания, чтобы жизнь горожан улучшалась. Мы обязательно будем активно этим заниматься, – отметил Алексей Текслер.

Одним из первых прозвучал вопрос о продолжении финансирования ремонта дорог. Напомним, что при поддержке из областного бюджета в Озерском городском округе второй год ремонтируются дороги между городом и посёлками, эта помощь значительная и важная для жителей.

Алексей Текслер подчеркнул, что область существенно нарастила объем финансирования для всех ЗАТО, но приоритеты по использованию этих средств определяют сами муниципалитеты:

– В целом по региону объём финансирования ремонта дорог был увеличен в два с половиной раза. Это значительный рост и не только в деньгах. Но самое главное в километрах. Я надеюсь, что эту работу мы продолжим, несмотря на все сложности, которые существуют сейчас с финансированием.

Глава региона также отметил, что в «северном кусте» области за минувший год много участков дорог начали ремонтировать и восстанавливать. При этом он обратил особое внимание на то, что важен не только объём средств, но и выполнение всех планов, надёжность подрядчиков, качество ремонта и гарантии. В связи с этим губернатор дал положительную оценку сотрудничеству округа и градообразующего предприятия:

– Основной объём работ по ремонту дорог в Озерском городском округе выполняется силами ФГУП «ПО «Маяк», что оптимизирует цену и обеспечивает достойное качество ремонта. Кроме того, с генеральным директором «Маяка» Михаилом Ивановичем Похлебаевым мы говорили о том, что по ремонту дорог много задач стоит и в Каслях. Возможно, что «Маяк», как подрядная организация, к качеству работы которой у нас нет вопросов, будет выполнять работы и там. Надеюсь, что в итоге качество работы, надёжность и цена будут оптимальными.

Поэтому объём финансирования снижен не будет. Средства в дороги и в инфраструктуру будут вкладываться. Это очень важно, как с точки зрения социальной, так и с точки зрения развития бизнеса, будущих инвестиций в развитие региона.

Рекреационные возможности территории большие, у вас здесь потрясающие озера, поэтому развитие дорожной инфраструктуры – это важный приоритет.

Далее озерчане обратились к Алексею Текслеру за помощью в решении наболевшей проблемы – запаху гари, который связан с пожарами на полигоне ТБО в Кыштыме. Неоднократно власти округа обращались в Министерство экологии области, но решения проблемы до сих пор нет. Летом в жару проблема становится особенно острой.

– Я этот вопрос проконтролирую лично, – прокомментировал ситуацию губернатор. – Некоторое время назад этот вопрос возникал, я его помню. Ставилась задача, и я совершенно точно помню, что региональным оператором был предоставлен отчёт, что им приобретена поливочная машина, а также предпринят ряд мер. Отчет был достаточно бравурный, из него следовало, что проблема решается. Я понимаю, что на самом деле решения нет до сих пор. Подобная проблема была в Миассе. Свалка горела неделю, пришлось вмешаться, пожар был устранён в течении дня. Опыт есть, я разберусь.

Губернатор попросил включить данный вопрос в протокол встречи.

Поинтересовались журналисты и мнением главы региона по поводу дальнейшей реализации программы «Формирование комфортной городской среды». В частности, в Озерске в этом году было одобрено два проекта по благоустройству дворовых территорий, но желающих принять участие в программе намного больше.

– Некоторое время назад изменился концепт нацпроекта «Комфортная городская среда» в пользу благоустройства общественных пространств, – отметил Алексей Текслер. – В логике тех реформ, которые проводятся, благоустройство дворовых территорий ложится на самих граждан. Я считаю, что, если такая кампания была развёрнута, её надо было проводить до конца. Но я понимаю, что сам нацпроект сейчас меняться в этой части не будет, поэтому надо в рамках существующих правил принимать решение о приоритетах: либо общественные пространства, либо дворы. Необходимо определиться и честно поговорить с людьми на эту тему. Объяснить, что, когда муниципалитет эту работу начинал, правила были другие. В целом концепт нацпроекта понятен: сначала навести порядок во всем городе и параллельно заниматься дворовыми территориями. Здесь получается, что забежали вперёд и у людей теперь вполне объяснимо возникают вопросы: зачем тогда проводилось голосование, готовились проекты. Поэтому нужен открытый честный разговор с гражданами, надо определиться – мы продолжаем работать так или меняем своё отношение и подход. По отношению к жителям это была неправильная история, когда объявили, пообещали и не сделали. Надо эту ситуацию исправлять. Деньги на эту программу есть, но, исходя из новых правил, надо решить по какому пути мы идём. Если жители вложили собственные средства в эти проекты, надо доводить начатое до конца, других вариантов нет, надо искать возможности.

Год назад глава региона официально заявил об увеличении в разы финансовой поддержки некоммерческих организаций из областного бюджета. 24 июля Алексей Текслер дал старт губернаторскому конкурсу НКО, фонд которого составил сто миллионов рублей. В ходе разговора с журналистами Алексей Текслер дал оценку перспективе сотрудничества с некоммерческими организациями:

– Я считаю, что это очень важная работа. Социально ориентированные некоммерческие организации – это не до конца использованный, но очень перспективный пласт работы в социальной сфере. Мы по сути на порядок увеличили объём грантовой поддержки в этом году. В некотором смысле для этой сферы это революционное решение. Важно, чтобы отбор проектов прошёл прозрачно. Многие проекты люди реализуют сами, совместно с частными предприятиями, наша задача эту работу поддержать.

Надо сказать, что в Озерске в этом плане очень серьёзные традиции. Именно озерчанами были выиграны более пяти президентских грантов – для города это достаточно серьёзное достижение. В области есть более крупные муниципалитеты, где подобных проектов нет ни одного. Опыт у вас отличный, надо участвовать, заявляться по разным направлениям. Решение по отбору заявок на областной конкурс будут принимать независимые эксперты. Я обязательно соберу победителей, мы обсудим проекты, как и где они будут реализовываться, эту ситуацию я буду патронировать лично.

В завершении встречи Алексей Текслер ответил на вопрос о том, что ждать болельщикам «Трактора» от участия команды в континентальной хоккейной лиги, которая стартует 2 сентября:

– Я верю в обновлённый «Трактор». Полностью сменился тренерский состав, вернулся Анвар Гатиятулин, я считаю это хорошо. Мы заключили трёхлетнее соглашение, есть возможность формировать команду на долгосрочную перспективу. На днях состоялась товарищеская встреча с «Югрой». Я смотрел игру, хорошо, что победили. С 23 августа начнётся кубок губернатора, будут участвовать пять команд. Я надеюсь, что в этом году «Трактор» сможет попасть в плей-офф и активно играть в континентальной хоккейной лиге. Все организационные вопросы для продвижения команды мы решили. Площадку для игр сделали по финским стандартам, много в этом году изменений и я надеюсь, что всё это будет подкреплено спортивными результатами. Я всегда говорил и говорю, что наша задача – это кубок, возможно не за один год, а на долгосрочную перспективу.









Информация предоставлена: – отметилОдним из первых прозвучал вопрос о продолжении финансирования ремонта дорог. Напомним, что при поддержке из областного бюджета в Озерском городском округе второй год ремонтируются дороги между городом и посёлками, эта помощь значительная и важная для жителей.подчеркнул, чтообласть существенно нарастила объем финансирования для всех ЗАТО, но приоритеты по использованию этих средств определяют сами муниципалитеты:Глава региона также отметил, что в «северном кусте» области за минувший год много участков дорог начали ремонтировать и восстанавливать. При этом он обратил особое внимание на то, что важен не только объём средств, но и выполнение всех планов, надёжность подрядчиков, качество ремонта и гарантии. В связи с этим губернатор дал положительную оценку сотрудничеству округа и градообразующего предприятия:Далее озерчане обратились кза помощью в решении наболевшей проблемы – запаху гари, который связан с пожарами на полигоне ТБО в Кыштыме. Неоднократно власти округа обращались в Министерство экологии области, но решения проблемы до сих пор нет. Летом в жару проблема становится особенно острой.прокомментировал ситуацию губернатор.Губернатор попросил включить данный вопрос в протокол встречи.Поинтересовались журналисты и мнением главы региона по поводу дальнейшей реализации программы «Формирование комфортной городской среды». В частности, в Озерске в этом году было одобрено два проекта по благоустройству дворовых территорий, но желающих принять участие в программе намного больше.отметилГод назад глава региона официально заявил об увеличении в разы финансовой поддержки некоммерческих организаций из областного бюджета. 24 июля Алексей Текслер дал старт губернаторскому конкурсу НКО, фонд которого составил сто миллионов рублей. В ходе разговора с журналистамидал оценку перспективе сотрудничества с некоммерческими организациями:В завершении встречиответил на вопрос о том, что ждать болельщикам «Трактора» от участия команды в континентальной хоккейной лиги, которая стартует 2 сентября:Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-08-06YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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