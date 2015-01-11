Креативное пространство «Арт-Сатка» набирает популярность среди горожан

В Сатке набирает большую популярность новый объект – креативное общественное пространство «Арт-Сатка», открывшееся в конце прошлой недели в одном из помещений здания филиала ЮУрГУ.«Арт-Сатка» – это ультрасовременное коворкинговое пространство, в котором можно работать, заниматься творчеством, проводить различные встречи и мероприятия, работать над проектами, учиться, организовывать и проводить мастер-классы.Здесь создано несколько функциональных зон, оснащенных мультимедийным оборудованием, зона ожидания для родителей, зона коворкинга для проведения мастер-классов, комната для досуга детей младшего возраста, где за ними присматривает педагог, а также игровая для подростков, кинолекторий, фотозона. Занимаются с посетителями пространства модераторы, в качестве которых может выступить и любой инициативный саткинец, желающий поделиться своим опытом с земляками.Посещение «Арт-Сатки» и участие в мероприятиях бесплатно для жителей и гостей Саткинского района. Кроме того, это объект по-настоящему доступной среды – он рассчитан на людей с ограниченными возможностями, в том числе колясочников, слабовидящих и слабослышащих.