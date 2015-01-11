Вниманию родителей: групповая поездка детей в Крым небезопасна

Администрация Озерского городского округа в лице Управления образования обращается с предостережением к родителям и законным представителям, которые планируют в ближайшее время отправить своих детей в составе группы в Республику Крым:

- органы местного самоуправления не имеют отношения к данному проекту;

- в условиях ограничительных мероприятий по коронавирусу данная поездка небезопасна для ее участников.

Доводим до сведения всех заинтересованных лиц, что в настоящее время действует специальное постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16, согласно которому в период пандемии отдых и оздоровление детей могут быть организованы только в пределах субъекта Федерации по месту их фактического проживания.

Кроме того, информируем, что Указом главы Республики Крым от 03.07.2020 №216-У 2 в Республике Крым приостановлено бронирование мест в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории Республики Крым, прием и размещение групп детей, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов РФ для участия в различных мероприятиях туристической направленности (слеты, фестивали, спортивно-тренировочные сборы, экскурсии и др.) до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Просим родителей и законных представителей принять взвешенное решение об участии их детей в групповой поездке и не рисковать здоровьем самых дорогих людей.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43903/