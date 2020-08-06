О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 6 августа

За 6 августа выявлен 5 новых случае COVID-19, 2 госпитализированы в инфекционное отделение, 3 лечатся амбулаторно
С начала периода наблюдения 4 пациента умерло: 29 мая, 14, 16, 18 июля.
Всего с 13.03.2020г. по 06.08.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1723 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными.
Под медицинским наблюдением находится 220 человек, контактировавших с больными.
Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа, проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 7300 исследований.
Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 9 августа. Действует масочный режим: ношение масок обязательно в общественных местах. Продолжает действовать запрет на спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.
Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа