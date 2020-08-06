Волонтеры Уйского Муниципального района запустили акцию «Память не стереть с годами»

В рамках региональной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» «Серебряные волонтеры» Уйского комплексного центра социального обслуживания населения стали участниками акции по облагораживанию старых, заброшенных памятников ветеранам «Память не стереть с годами».Волонтеры привели в порядок могилу Захарова Никифора Парфеновича (1891 г. – 1961 г.) – участника Первой мировой и гражданской войн. Участники акции очистили территорию от сухой травы, срезали поросль деревьев, убрали мусор, а также покрасили памятник и оградку. «Серебряные волонтеры» Галина Недбайло и Владимир Герцог после окончания работы возложили цветы и почтили память ветерану минутой молчания. В дальнейшем сотрудниками комплексного центра была восстановлена табличка на памятник Никифору Парфеновичу.«Спасибо, нашим волонтерам, за их неравнодушие, безотказное участие в мероприятиях и акциях», — поблагодарила участников акции руководитель «Серебряных волонтеров» Людмила Садыкова.