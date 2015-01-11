Осенью россияне могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19

Как перенесут инфекцию те, кто соблюдал жесткий режим самоизоляции, предположить сложно. Возможно, они заболеют тяжелее, чем пациенты, которые встретились с заболеванием раньше, заявил «Известиям» академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

«Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы», — предупредил Арег Тотолян.

Неизвестно и то, какой эффект даст предрекаемое многими экспертами осеннее сочетание SARS-CoV-2 c гриппом, парагриппом и ранее известными и относительно безобидными коронавирусами.

«Пока мы не готовы дать научно обоснованный ответ, как будут сочетаться сезонные инфекции с COVID-19 — утяжелят ли их течение или, наоборот, антитела к обычному коронавирусу дадут перекрестную защиту. К тому же глава Роспотребнадзора Анна Попова недавно предупредила, что в этом эпидсезоне ожидается циркулирование других штаммов гриппа, чем в прошлые годы, от них россияне еще не прививались», — поделился своими опасениями в интервью «Известиям» академик.

Однако эксперт считает, что снова вводить строгий режим самоизоляции в масштабах всей страны не потребуется. Могут быть вспышки в отдельных населенных пунктах, и тогда резонными будут локальные ограничительные меры.

https://iz.ru/1046137/2020-08-10/oseniu-rossiiane-mogut-stolknutsia-s-bolee-tiazhelym-techeniem-covid-19?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop