Информация о дорожно-транспортном происшествии в Пензенской области

9 августа в 20:45 в диспетчерскую службу администрации округа поступила информация о ДТП с участием автомобиля «Нива» и фуры «Volvo» в Спасском районе Пензенской области, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей. Пассажиры автомобиля «Нива» – жители Озерского городского округа.

По предварительным данным, трагедия произошла 9 августа в 11:50 на 474 км федеральной трассы М5 «Урал» столкнулись автомобиль «Нива» под управлением мужчины 1995 года рождения с грузовиком «Volvo» с полуприцепом, за рулем которого находился водитель 1981 года рождения. По информации главного управления МЧС России, от ведомства к ликвидации последствий происшествия привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники.

В ведомстве добавили, что в результате случившегося погибли четыре человека, находившихся в салоне отечественной машины: водитель, женщина 1992 года рождения, а также мальчики 2014 и 2018 годов рождения. Глава семьи – военнослужащий.

В настоящее время, управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа в настоящее время занимается вопросом оказания материальной помощи родственникам погибших, материальная помощь будет также оказана и со стороны озерской дивизии, которая готова оказать содействие и в организации похорон семьи военнослужащего.

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и председатель Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков приносят искренние соболезнования родным и близким семьи военнослужащего, скорбят вместе с ними о тяжелой безвременной утрате.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43928/