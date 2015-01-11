Озерский городской музей вновь открыт для посетителей

Уважаемые озерчане и гости города! С 11 августа Озерский городской музей вновь будет открыт для посетителей.

Музей пока организует только публичный показ экспозиций и выставок. Мероприятия с массовым пребыванием людей не проводятся.

С 11 по 21 августа будет экспонироваться выставка «Аркаим: взгляд через века» Областного государственного историко-культурного заповедника «Аркаим». Выставка познакомит посетителей с уникальной культурой «Страны городов». Представленные на выставке подлинные археологические находки и реплики предметов раскрывают особенности культуры, помогают представить жизнь древних людей во всей полноте. Среди подлинных артефактов, возраст которых составляет несколько тысячелетий, изящные керамические сосуды, элементы конской упряжи, предметы вооружения, культово-церемониальные предметы, а также многие другие вещи, иллюстрирующие материальный и духовный мир жителей Аркаима и поселений «Страны Городов».

С 11 по 28 августа в музее экспонируется выставка «Природа Южного Урала. Лучшие фотографии» Государственного исторического музея Южного Урала - это часть большого фотопроекта «Первозданная Россия: Южный Урал». Экспозицию составили 25 живописных работ фотомастеров Челябинской области, передающих красоту и сам дух нашего края. Здесь уникальные пейзажи крупнейших природных объектов нашего региона: леса, поля, озера, реки и горы.

Озерский городской музей располагается по адресу: проспект Победы, 2. Время работы: Понедельник - четверг с 10:00 до 19:00, пятница с 10:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 16:00. Вход свободный.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в музее проводятся ежедневная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, дезинфекция всех контактных поверхностей (дверных ручек и перил), проветривание служебных помещений. Посетителям также настоятельно рекомендуется надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43931/