На Южном Урале началась установка уникального фонтана XIX века

В Кыштыме началась подготовка площадки для установки уникального фонтана, который раньше называли «кыштымским чудом» – он подвал воду без помощи каких-либо механизмов.

Знаковый для города объект решено перенести от местного Белого дома на историческое место – в центральную часть города на Предзаводскую площадь. На месте установки спилили деревья, и готовится сама площадка. По словам замглавы Кыштымского городского округа по капстроительству Рудольфа Гурцкая, до сентября планируется изготовить фундамент под установку чугунного фонтана, затем начнется благоустройство прилегающей территории. Площадка в 400 кв. метров будет выполнена из гранита.

«Конечно, мы планируем, что чугунный фонтан будет действующим. Но работа предстоит еще очень большая и технически сложная, поэтому подача воды – это вопрос, скорее всего, следующего года», – заметил Рудольф Гурцкая.

Воссоздание утраченных частей фонтана и его полная реставрация должна была завершиться еще в прошлом году, однако при проведении ультразвукового исследования основной чаши выяснилось, что объект относится к более раннему периоду. В связи с этим пришлось разрабатывать дополнительную проектную документацию, проходить историко-культурную экспертизу. Положительное заключение Госохранкультуры уже получено. Расходы по обследованию, разработке научно-проектной и проектно-сметной документации, а также восстановлению «кыштымского чуда» взяла на себя Русская медная компания.

Чугунный фонтан отлили каслинские мастера и установили в 1857 году в честь столетия Верхне-Кыштымского чугунолитейного завода. Фонтан работал без всяких насосов и механизмов. Вода поступала за счет образовывавшегося давления, благодаря ландшафту и перепаду высот. По проложенным по дну реки Кыштымки трубам вода попадала в фонтан из городского пруда. В 1970-е годы, во время реконструкции площади, фонтан перенесли в парк у Белого дома. Какое-то время воду в него качали насосом, но затем отключили. Фонтан стал разрушаться.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-nachalas-ustanovka-unikalnogo-fontana-XIX-veka_128980.html