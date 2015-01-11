Новости Службы спасения

10 августа в 22.30 от дежурного УВД в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок с просьбой оказать содействие полиции: в одной из квартир дома по пр. Ленина закрылся мужчина и угрожает вскрыть себе вены. Жену в квартиру также не пускает. В 22.32 на место происшествия выехали спасатели.

В 22.40 мужчина открыл дверь сам, вскрытие квартиры и медицинская помощь не потребовались.

Напоминаем жителям округа, что случае угрозы жизни или здоровью единый телефон помощи – 112.