О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 10 августа

По состоянию на вечер 10 августа в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 98 человек. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 26 человек с COVID-19, 70 пациентов лечатся амбулаторно. 2 пациента находятся в лечебных учреждениях г. Челябинска. Выздоровело 179 человек.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 281 случай заболевания коронавирусом.

10 августа выявлено 4 новых случая COVID-19: 1 человек госпитализирован, 3 человека лечатся амбулаторно.

С начала периода наблюдения 4 пациента умерло: 29 мая, 14, 16, 18 июля.

Всего с 13.03.2020г. по 10.08.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1752 Постановления об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находится 207 человек, контактировавших с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 7509 исследований.

Обращаем внимание, что по решению губернатора режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 23 августа. Действует масочный режим: ношение масок обязательно в общественных местах. Продолжает действовать запрет на спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.