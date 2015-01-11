Глава округа поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима

режима работниками организаций общественного питания, предприятий торговли и муниципальных маршрутов.
Напомним, что в настоящее время на территории Челябинской области в соответствии с решением губернатора действует обязательный масочный режим. Это значит, что покупатели, клиенты и обслуживающий персонал обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
По словам специалистов, обязательное использование медицинских масок в общественных местах и соблюдение безопасного расстояния помогают сдерживать дальнейшее распространение инфекции, особенно в местах массового пребывания людей - на объектах торговли, на остановках и в транспорте. В связи с этим 7 и 10 августа специалисты администрации провели ряд проверочных мероприятий.
Как пояснил начальник управления экономики администрации Александр Жмайло, мониторинг предприятий торговли проводится ежедневно, за один раз проверяются несколько десятков торговых точек - как крупных торговых центров, так и небольших магазинов, расположенных в шаговой доступности:
– Наши рейды нельзя назвать проверками, поскольку это полномочия правоохранительных органов. Специалисты управления осуществляют мониторинг, и наша работа носит профилактический характер. В целом, подавляющее большинство торговых точек требования соблюдают. Значительно больше сложностей возникает с поведением покупателей. Хотелось бы, чтобы жители города больше заботились о собственном здоровье, использовали медицинские маски. Пренебрегая этим требованием, граждане ставят под угрозу штрафа магазин, в котором совершают покупки, поскольку ответственность за отсутствие маски, как у продавца, так и у покупателя, несёт торговое предприятие.
В итоге, 7 и 10 августа было проведено порядка 60 проверок на предприятиях торговли (в 15 торговых точках были выявлены нарушения масочного режима).
Кроме того, было проверено 12 организаций общепита, нарушений не выявлено. Специалистами управления капитального строительства и благоустройства также было проведено 18 проверок муниципальных маршрутов 7 августа и 15 проверок 10 августа, в ходе мониторинга было выявлено одно нарушение. При выявлении нарушений в адрес предприятия направляется письменное предупреждение о необходимости его устранения.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа